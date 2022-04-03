Дженнифер Лопес обрадовала фанатов, появившись на встрече в розовой блузке с бантом на шее

Возлюбленная актера Бена Аффлека –Дженнифер Лопес – пообщалась с поклонниками в ярком образе с классическими деталями.

Лопес появилась в магазине Sephora в Беверли-Хиллз в ярко-розовой блузке на пуговицах и с бантом на шее. Бахрома украсила ворот изделия. Дженнифер заправила блузку в юбку-карандаш.

На бирюзовой юбке Gucci с белыми строчками на подоле и поясе заметны переливы с розовым оттенком. Так, низ образа перекликался с верхом.

Дженнифер Лопес собрала волосы в высокий пучок и надела серьги с розовым камнем. В качестве обуви певица выбрала белоснежные туфли на платформе и высоком каблуке.

Поклонники Лопес восхитились артисткой. Они фотографировались со знаменитостью. А также оставили комплименты в комментариях под фото образа Дженнифер.

«Было так здорово встретиться с консультантами по красоте и менеджером магазина. Спасибо за то, что вы такие замечательные и поддерживаете меня каждый день!» – написала Лопес в своем микроблоге.

«Элегантная леди», «Вам очень идет этот образ», «Как красиво», «Образ освежает», «Молода и прекрасна», «Какие сочные цвета!» – написали подписчики Дженнифер Лопес.

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