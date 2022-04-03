«Хочется надеяться, что это был не последний концерт Агутина в России»: Собчак – о музыканте

Как отметила светская львица, певец на концерте в Москве озвучил свою позицию.

Телеведущая Ксения Собчак в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что карьера музыканта Леонида Агутина в России под угрозой.

«Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум виртуально выступил на американском концерте в пользу беженцев. А потом на реальном концерте в Москве рассказал о своей позиции», — заметила Ксения Собчак.

По словам светской львицы, позиция Агутина может иметь последствия.

«Хочется надеяться, что это был не последний концерт Агутина в России». Ксения Собчак

Ранее Леонид Агутин на выступлении в Москве заявил: «Все, что происходит сейчас – на это можно будет адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время. Со стороны. Оно и покажет».

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