«Аллуся видела? Куда девал курчавый чуб?»: Галкин с улыбкой до ушей показался в кадре с короткой стрижкой в Израиле

Шоумен сменил имидж, помолодев, как считают некоторые поклонники, лет на десять.

Максим Галкин успел похвастаться перед поклонниками тем, чем он займется на отдыхе. Шоумен без дела сидеть не привык. Так, муж Аллы Пугачевой пригласил своих фанатов на концерты в Израиле: телеведущий готовится дать гастрольный тур. Ранее украинский певец Андрей Данилко намекнул, что Максим остался без рекламных контрактов, поэтому и свободного времени у него стало больше.

На отдыхе в Израиле довольная улыбка не сходит с лица шоумена. Максим Галкин сменил имидж, сделав стрижку. Многие поклонники посчитали, что телеведущий помолодел лет на десять. Другие подметили, что густые кудри шли шоумену куда больше.

«Лицо похудевшее», «Аллуся видела? Куда девал курчавый чуб?», «Зато как мальчишка стал», «Гарри тоже бы не помешало подстричься! Вечно лохматый ходит в школу», «Улыбка-то какая! Вот что значит отпуск», — пишут фолловеры.

«Меня просят мои уважаемые подписчики вести соцсети также, как я делал это раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои социальные сети не будут. Как и новый Telegram-канал, который я завел. Что касается всех слухов, хайпа и безобразных кривотолков, которые есть про меня и мою семью — не читайте… (таблоиды) по утрам. Это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать», — уточнил Максим.

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