Элджей попал в ДТП в Дубае

Исполнитель и бывший бойфренд Насти Ивлеевой Элджей оказался в ДТП на одной из улиц Дубая.

Знаменитость опубликовал в своих социальных сетях кадры автомобиля Lamborghini. Вернее, что осталось от дорогой машины. При этом о причине аварии рэпер не сообщил. С самим Элджеем все в порядке.

Авто Элджея неоднократно оказывались в центре внимания. Артист часто превышал скорость, как и его бывшая жена Настя Ивлеева. Знаменитость даже лишали водительских прав на полтора года.

Несмотря на частые судебные разбирательства, Элджей все равно садится за руль самых быстрых и дорогих автомобилей.

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Элджея – Настя Ивлеева – призналась, что после развода с артистом наконец обрела гармонию и покой. Блогер тяжело переживала расставание с музыкантом. Теперь же Ивлеева счастлива и без романтических отношений.

Ивлеева и Элджей развелись после двух лет брака.

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