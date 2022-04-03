«Вечерний патриот!»: Ольга Кормухина придумала новое название программе Ивана Урганта

Как отметила певица, она будет с нетерпением ждать телеведущего в эфире.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» посмеялась над телеведущим Иваном Ургантом, который не так давно вернулся из Израиля. По слухам, скоро начнутся записи его программы «Вечерний Ургант».

«С нетерпением ждем в эфире программу «Вечерний патриот!» Ольга Кормухина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами российского государства тех, кто испугался или не понял происходящего, покинув страну. Прозвучала, в частности, и фамилия Ивана Урганта.

«У нас тоже есть такие ястребы, которые считают, что всех надо прямо к ногтю и так далее. Многие не поняли, многие испугались», — заметил Дмитрий Песков.

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