Аллу обеспечит: Оставшийся без рекламных контрактов Галкин нашел источник дохода на отдыхе в Израиле

Телеведущий всегда был работягой. Сидеть без дела он не привык.

Максим Галкина на днях вышел на связь с поклонниками в социальных сетях, показав свою новую стрижку. Шоумен состриг вьющиеся локоны, оставшись без фирменных кудрей. К тому же, артист заметно загорел. Видимо, он много времени проводит на пляже. Отправившись на велопрогулку Максим записал видеоролик для фанатов, поделившись с ними своими планами на будущее. Без дела Галкин не сидит: даже на отдыхе в Кесарии он нашел источник доход. Артист рассказал, что у него запланированы гастроли в Израиле и пригласил на свои концерты верных почитателей.

В одном из интервью Максим Галкин признался, что отдает себе отчет в том, что должен поставить на ноги детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу, а также позаботиться об Алле Пугачевой. Певица же давно не выступает на сцене, она посвятила себя воспитанию двойняшек.

Кстати, украинский певец Андрей Данилко в беседе с журналистами уточнил, что часто созванивается с Максимом Галкиным. Артист подтвердил, что шоумен с семьей отдыхает в Израиле. Этот отпуск они с Аллой планировали давно. К тому же, Галкин остался без рекламных контрактов, так что и свободного времени у него стало больше.

больше по теме Свадебное: Пугачева в люксовой шубке и платье невесты выше колен щегольнула с Галкиным на памятном фото Этому снимку почти одиннадцать лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!