«Женя, ты дурак или как?»: Рудковская грубо ответила Чичваркину после его выпадов в ее сторону

Как отметила продюсер, она гордится тем, что является русской.

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» ответила бизнесмену Евгению Чичваркину. Она напомнила, что предприниматель уже восемь лет «телеграфирует из Великобритании».

По словам Рудковской, Чичваркин просто выдирает фразы из ее постов в соцсетях и подает их так, как ему удобно.

«Чтобы и ты, Женя, и кто тебе составлял эти «лягушачьи таблички», не ты же сам их состряпал, прочитали мой текст. Там все черным по белому написано. Главный месседж — STOP RUSSIAN HATE (остановить ненависть к русским) и то что я горжусь, что я русская! У меня один вопрос к тебе: «Женя: «Ты дурак или как?!» Яна Рудковская

Напомним, что муж Яны Рудковской фигурист Евгений Плющенко не так давно объявил о желании выступить с ледовой программой в ДНР. По его словам, там вполне возможно сделать искусственный лед.

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