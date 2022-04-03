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«Безобразные кривотолки»: Галкин после долгого молчания дал отпор сплетникам в Израиле

Шоумен призвал поклонников не верить всему тому, что сегодня пишут о его семье в таблоидах.

«Безобразные кривотолки»: Галкин после долгого молчания дал отпор сплетникам в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Максим Галкин ответил на вопросы своих подписчиков в одной из соцсети, призвав их не верить тому, что пишут о нем в таблоидах. Вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой шоумен отдыхает в Израиле. Так, Примадонна заверяла поклонников в том, что за границу она уехала вовсе не в эмиграцию и обязательно вернется обратно, на родину.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин призвал не верить слухам о его семье. Фото: личный архив

«Меня просят мои уважаемые подписчики вести соцсети также, как я делал это раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои социальные сети не будут. Как и новый Telegram-канал, который я завел.

Что касается всех слухов, хайпа и безобразных кривотолков, которые есть про меня и мою семью — не читайте… (таблоиды) по утрам. Это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать», — уточнил Максим.

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