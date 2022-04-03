«Ты как бы не замечаешь ситуации»: Ксения Собчак озвучила позицию Насти Ивлеевой

Светская львица заявила, что ее коллега не съехала ни на какую позицию.

Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!» высказалась о позиции телеведущей Насти Ивлеевой относительно событий на Украине.

«Есть и более понятная и неопасная позиция. Такая как у Насти Ивлеевой. Ты как бы не замечаешь ситуации, но при этом порицаешь всех, стыдящихся быть русскими. Та самая возможность не съехать ни на какую позицию, но высказаться». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, такая позиция достаточно дальновидная. «Это лучше, чем выступать как герои-любовники их девяностых Владимир Машков и Дмитрий Певцов. Почему все ваши речи строятся вокруг поиска врагов? Вот это, скажу честно, мне непонятно», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак месяц назад покинула Россию. Она находится в Израиле.

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