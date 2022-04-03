«Пока Аллуся прилегла вздремнуть на вилле?»: Галкин прогулялся по пляжу под шум прибоя

Максим Галкин за время пребывания в Израиле сменил имидж — шоумен состриг свои кудри, отдав предпочтение короткой стрижке. В обновленном виде телеведущего местные отдыхающие увидели на пляже. Сам Максим запостил в соцсети свежие кадры, пропиарив личную страничку в Telegram. Шоумен призывает поклонников переходить в эту социальную сеть, где он продолжит делиться свежими кадрами и постами.

В комментариях под публикацией Максима Галкина многие поклонники задались вопросом: почему шоумен вышел на прогулку по пляжу без Аллы Пугачевой. Другие предположили, что в такую пасмурную погоду, судя по серому небу, Примадонна предпочла остаться на вилле и немного вздремнуть в тишине и покое. Голоса Алла Борисовны в кадре слышно не было. На заднем фоне раздавались только визги резвящихся на пляже детей и шум волн.

«А куда девали Аллу?», «Максим с такой стрижкой совсем на себя не похож», «Загорел, похорошел да и имидж сменил», «Пока Аллуся прилегла вздремнуть на вилле?» — пишут фолловеры.

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