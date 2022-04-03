«Какая красавица!»: экстремально похудевшая Ирина Пегова удивила своим внешним видом

Ирина Пегова – одна из немного актриса современного российского кинематографа, кто придерживается натуральности во всем. Она не раз заявляла, что не делает уколы красоты, а предпочитает взрослеть натурально. При этом звезду никогда не смущали пышные формы.

А накануне она удивила своих фанатов. В телеграм-канале актриса опубликовала свежее фото, на котором ее едва можно узнать. Экстремально худое лицо, на фоне которого губы и глаза стали намного больше.

«Какая красавица! Расскажите, как вы похудели?» — писали пользователи Сети в комментариях.

больше по теме Постройневшая Ирина Пегова в лосинах и на каблуках прокатилась на самокате по Москве Актриса решила насладиться весенней погодой. Она прогулялась по центру города.

Но ответ на этот вопрос Пегова пока не дала.

Напомним, ее копилке Ирины Пеговой — десятки ролей. Она снялась в сериале «Акушерки», а также в фильме «Экипаж». Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым.

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