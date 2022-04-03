«Гордеева снимает во времена отсутствия рекламы на чье-то бабло»: Гордон – об интервью Хаматовой

Как отметила правозащитница, об этой ей намекнули пару барышень.

Правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» намекнула, что журналистка Екатерина Гордеева сделала свое скандальное интервью из Латвии с актрисой Чулпан Хаматовой на чьи-то деньги.

«Я все ждала, когда же блогер пойдет на блогера. Пару барышень намекнули, что Гордеева снимает во времена отсутствия рекламы явно на чье-то бабло этот контент». Екатерина Гордон

Как отметила Екатерина Гордон, журналистка, скорее всего, кому-то продалась. «Чулпан, мол, дорого снята. Надежда Стрелец не сняла ни одного интервью равного гордеевским. Ни до, ни после», — заметила Екатерина Гордон.

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Напомним, что в своем интервью Чулпан Хаматова заявила, что не будет возвращаться в Россию. Она теперь живет в Латвии в домике недалеко от Риги.

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