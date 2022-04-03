Свадебное: Пугачева в люксовой шубке и платье невесты выше колен щегольнула с Галкиным на памятном фото

Этому снимку почти одиннадцать лет.

Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин поженились почти одиннадцать лет назад. В распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказалось памятное свадебное фото Примадонны, на котором она с молодым мужем показывают обручальные колечки. Новоиспеченная невеста сияет от счастья рядом с возлюбленным.

Для свадьбы с Максимом Галкиным певица выбрала белоснежное платье невесты выше колен, элитную шубку и босоножки на платформе и внушительным каблучком. Изюминкой свадебного образа Примадонны стали капроновые колготки. Именно такие блестящие чулки советовал избегать звездным модницам Александр Васильев.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкиным сыграли свадьбу в декабре 2011 года. В 2013-м у них появились дети — двойняшки Гарри и Лиза, которых им родила суррогатная мама. К отцовству шоумена подтолкнула именно Алла Борисовна, она считала, что Максим обязательно должен поднять на ноги своих детей.

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