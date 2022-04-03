«Связи нет»: муж Макеевой уверен, что его экс-жена с детьми попали в секту в США

Роман Мальков обратился к неравнодушным с просьбой о помощи.

В марте бывшая жена Романа Малькова Светлана, который теперь счастлив в браке с актрисой Анастасией Макеевой, переехала из Словении в США. О планах многодетной мамы, по ее же словам, знал узкий круг лиц, в который точно не входил отец троих детей.

Накануне в своих соцсетях Роман Мальков обратился ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Бизнесмен уверяет, что ни с детьми, ни с экс-женой у него нет никакой связи. Кроме того, Роман уверен, что Светлана примкнула к секте.

«На данный момент Малькова С.Е. и трое моих несовершеннолетних детей находятся в секте г. Белвью (Сиэтл) у некоего гражданина Пересветова. Пересветову запрещен въезд в Россию после судебного процесса в РФ, где некоторые его подельники получили реальные сроки заключения. Сам же Пересветова сбежал в США, где и открыл новую секту, называя себя пастырем. Связи с детьми нет никакой», — сообщил Мальков.

Напомним, ранее Светлана Малькова рассказывала, что к переезду подготовилась буквально за пять месяцев.

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