«С понедельника приступаем»: Анфиса Чехова рассказала, как ее сын будет учиться на Бали

Соломон недавно приехал к маме из Москвы.

Недавно Анфиса Чехова перебралась на Бали. Телеведущая, по ее словам, еще вернется в Россию, только позже. В ближайшие три месяца она проведет на курорте.

Накануне к ней присоединился сын Соломон. Звезда уже устроила его в местную школу. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«У меня радостная новость! Я устроила Соломона в местную школу на триместр. Он будет практиковаться в английском, учить математику, заниматься йогой, плаванием и футболом. А еще найдет друзей! С понедельника приступаем!» — написала Чехова.

Напомним, ранее Анфиса Чехова призналась, почему выбрала именно Бали, а не какой-то другой популярный курорт для столь продолжительного отдыха.

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