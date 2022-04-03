«Россия — страна северная. Дорогу тут заметает быстро. Особенно дорогу назад»: Симоньян — об уехавших звездах

Телеведущая красиво подколола тех, кто «уехал в отпуск».

Телеведущая и журналистка Маргарита Симоньян в «Телеграм» красиво подколола звезд, которые в последнее время уехали из страны. Якобы в отпуск.

«Россия — страна северная. Дорогу тут заметает быстро. Особенно дорогу назад». Маргарита Симоньян

Напомним, что за последнее время сразу несколько известных селебрити покинули страну. Среди них такие яркие личности, как певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак.

Заметим, что некоторые звезды уже стали возвращаться на родину. К примеру, не так давно из Израиля приехал телеведущий Иван Ургант.

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