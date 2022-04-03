«Он его либо в подвале, либо в погребе закрыл»: брат Моисеева нелестно высказался о Горохе

Брат музыканта Бориса Моисеева Маркс Толкач в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что объявляет родственника в розыск. Документы он собирается предоставить в российское консульство в столице Канады – Оттаве. Сам Маркс Толкач живет в Монреале.

«Я считаю, что надо подключать органы безопасности и полицию. Надо разыскать, где находится Борис. То ли он в доме престарелых, то ли в погребе в подвале. Найти надо Бориса». Маркс Толкач

Как отметил Маркс, в бедах его брата виноват концертный директор Моисеева — Сергей Горох. «Он получал деньги за концерты Бориса. Потихонечку его отправляет на тот свет. Горох бы и меня ликвидировал. Я его единственный соперник за наследство. Горох мне звонил. Причем говорил с агрессией. Он даже трубку Борису не дал, чтобы я убедился, что мой брат живой. Он его либо в подвале, либо в погребе закрыл», — заявил брат Бориса Моисеева.

Напомним, что Борис Моисеев, по слухам, переписал свою недвижимость на Сергея Гороха. Сам концертный директор это отрицает. С ним заключили, как уверяет Горох, лишь договор пожизненной ренты.

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