«Быть отцом – офигенно»: Арсений Шульгин отвел годовалую дочь в бассейн

В начале прошлого года в семье Валерии случилось радостное событие. Ее младший сын Арсений и его жена Лиана впервые стали родителями. Дочь назвали необычным именем – Селин. Звездная бабушка и все члены семьи просто души не чают в малышке и стараются проводить с ней как можно больше времени.

Пока Москву накрыл свежий снег, Арсений решил скрасить серый субботний день в бассейне. В своих соцсетях он поделился кадрами, на которых весело проводит время с дочкой.

«Выходные с дочкой. Быть отцом – офигенно», — подписал кадры Шульгин.

Напомним, недавно Арсений с семьей переехал в новую квартиру. Теперь молодые родители живут в одной из высоток Москва-Сити.

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