«Чудесное фото»: Асмус кокетливо поманила прелестями в смелом наряде

Кристина Асмус активно ведет свои соцсети, где предстает перед фанатами в разных образах. Личная страница актрисы пестрит кадрами из гримерки и съемочных площадок, откровенными снимками. На этот раз Кристина опубликовала фото, на котором позировала в жилете с принтом «гусиная лапка». Его актриса надела на голое тело, кокетливо блеснув своими прелестями.

«Через две недели мне 34. Вот никогда не хотела день рождения зимой», — написала Асмус, признавшись, что ее разочаровал вновь выпавший в Москве снег.

Фанаты оценили снимок.

«Вот чудесное и естественное фото без всяких кривляний! Красотка! Фигура огонь» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Асмус заявила о том, что наладила личную жизнь после развода с Гариком Харламовым.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.