Новости шоу-бизнеса: Галкин продвигает концерты в Израиле, кому достанется наследство Яковлевой, Дапкунайте высказалась о России

Об этих и других популярных новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Уехавший из России Максим Галкин не смог долго сидеть сложа руки. Накануне он появился в соцсетях и начал продвигать свои концерты в Израиле. Тем временем, Ингеборга Дапкунайте высказалась о нашей стране, а Чумаков объяснил, почему уехал в другое государство.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые читали чаще всего 2 апреля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Максим Галкин продвигает концерты в Израиле

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками уехали из России. Семья перебралась в Израиль, но обещала вернуться.

Шоумен тем временем не хочет сидеть сложа руки и уже начал продвигать свои концерты в Израиле. В начале лета он даст восемь концертов в разных городах.

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Кому достанется наследство Александры Яковлевой

Актриса Александра Яковлева умерла от рака в возрасте 64 лет. Уже известно, что ее похоронят в родном Калининграде. Это было последнее желание звезды «Экипажа».

Актриса трижды была замужем и трижды разводилась. У нее остались дочь, сын и четверо внуков, которым в скором времени придется решать вопрос с наследством.

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Ингеборга Дапкунайте высказалась о России

Накануне актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из страны. При этом она поддерживает Чулпан Хаматову, которая некоторое время назад перебралась из Москвы в Латвию.

«А я всегда чувствовал себя гостем в России и не думаю, что имею право доносить свою точку зрения», — сказала Дапкунайте.

больше по теме «Я всегда себя чувствовала гостем в России»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о нашей стране

Алексей Чумаков объяснил, зачем уехал в другую страну

На днях Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук покинули Москву. Пара отправилась в Самарканд. В соцсетях они делятся красивыми фотографиями из путешествия.

«У меня концерт в Ташкенте. Тур по Средней Азии: Узбекистан, Казахстан. И я заехал на денек на малую родину. А жена поехала со мной, чтобы посмотреть на мою малую родину» — сказал Чумаков.

Баснословные доходы Светланы Мальковой

Накануне помощница Анастасии Макеевой Ника Вершинина рассекретила доходы Светланы Мальковой. Экс-жена Романа Малькова утверждала, что бизнесмен не платит алименты, поэтому ей сложно воспитывать троих детей.

Выяснилось, что только на российском счету многодетной мамы оказались сотни тысяч рублей. Согласно предоставленным данным, 1 декабря на счету Светланы Мальковой было 307 320 рублей, а 31 декабря – 431 600 рублей. Уже 18 марта сумма составляла 516 669 рублей. На счет поступали не только алименты, но и деньги от неравнодушных людей.

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