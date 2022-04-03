«Каждый раз я печалюсь»: Брухунову расстраивают люди, которые приходят в театр в джинсах

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова – большая поклонница театра. Она довольно часто посещает самые разные постановки, к которым подбирает соответствующий образ. Все это для того, чтобы, по словам Татьяны, прочувствовать посыл постановки «до дна».

А вот те люди, которые приходят в театр в джинсах, расстраивают Брухунову.

«Каждый раз приходя в театр я печалюсь видя людей в джинсах. Театр — это праздник! Зачем же добровольно себя обкрадывать?! Люди! Не ходите в театр в джинсах и кроссовках, пожалуйста!» — написала Брухунова.

Напомним, два года назад Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну наследника. Мальчика назвали в честь отца юмориста – Ваганом.

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