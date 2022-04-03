«Больше всего хочется»: сменившая профессию невестка Королевой блеснула изгибами фигуры

Кадрами Мелисса Валынкина поделилась в своей соцсети.

Более года назад Мелисса Фокс, она де Аня Валынкина из Новокузнецка, очаровала единственного сына Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архипа. Пара уже живет вместе в московской квартире, правда, звездные родители Архипа пока против свадьбы.

Накануне Аня похвасталась дипломом медиа-школы «Останкино». Еще в прошлом году она решила сменить профессии по настоянию будущей свекрови. Именно Наташа Королева устроила ее работать гримером.

Накануне Валынкина поделилась кадрами, на которых позировала в искрящемся топе с открытыми плечами и лосинах из экокожи, которые отлично подчеркнули ее фигуру. При этом избранницу Архипа посетили довольно философские мысли.

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«Больше всего мне хочется стать таким человеком, который сумел бы сделать мир немного лучше», — написала Мелисса.

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