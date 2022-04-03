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Очки и волосы до плеч: Макеева показала, как выглядела в детстве

Кадром актриса поделилась в своем телеграм-канале.

Очки и волосы до плеч: Макеева показала, как выглядела в детстве
Анастасия Макеева. Фото: соцсети

В декабре прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Сегодня актриса успешна в профессии и счастлива в четвертом браке. Помимо этого, она успевает строить собственный бизнес, учится на психолога и часто путешествует.

В своем телеграм-канале Анастасия поделилась снимком из детства. Тогда будущая звезда театра носила очки и темные волосы до плеч.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: t.me/MakeevaNasty

«Вот вам фото из детства. Угадайте, сколько мне тут лет?» — написала Макеева.

В комментариях фанаты предположили, что на детском фото Насте примерно 12-15 лет. Точный ответ актриса пока не дала.

Напомним, накануне муж Макеевой Роман Мальков призвал всех неравнодушных оказать ему помощь по возвращению детей из США. По его словам, экс-супруга Светлана вывезла детей из Словении в Америку незаконно.

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