Не удивлен: Юрий Шатунов прокомментировал отъезд Андрея Разина в США

Накануне стало известно, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин перебрался в США. Он решил жить в Майами. О переезде Разин позаботился заблаговременно, распродав всю недвижимость в России, а это: дом в Подмосковье, три квартиры в центре Москвы на Тверской, а также одну в Красногорском районе и апартаменты в Санкт-Петербурге. Неизвестной остается судьба отеля в Сочи, который продюсер переоформил на другого человека.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов тем временем прокомментировал решение Разина.

«Что и следовало ожидать», — кратко заявил певец в сети.

Напомним, несколько лет назад он подал в суд на Шатунова и намеревался отсудить все авторские права на песни. Разин требовал от Шатунова денежную компенсацию и публичные извинения. Однако суд встал на сторону певца.

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