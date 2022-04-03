Крик о помощи: муж Макеевой просит спасти его детей

В марте бывшая жена Романа Малькова Светлана неожиданно для всех перебралась в США из Словении. Вместе с тремя детьми она решила жить в Сиэтле, где планирует открыть свою художественную школу и выйти замуж.

Отец троих несовершеннолетних детей – Роман Мальков начал бить тревогу. По его словам, многодетная мама вывезли детей из страны незаконно, без разрешения отца. Бизнесмен считает, что экс-супруга попала в секту, поэтому его дети в опасности. В своих соцсетях Роман опубликовал открытое письмо, в котором попросил о помощи всех неравнодушных.

«Связи с детьми нет никакой, Малькова С.Е. на связь также не выходит. Как выясняется сейчас, с июня 2021 года Светлану активно обрабатывали адепты секты», — написал бизнесмен.

Напомним, после развода со Светланой Мальковой в феврале 2021-го, Роман женился на актрисе Анастасии Макеевой. Старший сын предпринимателя перебрался к нему и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой.

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