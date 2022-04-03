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«Поздравляем дедушку»: Иосиф Пригожин связался в свой день рождения с внучкой Валерии

Селин Шульгина пообщалась с 53-летним именинником.

«Поздравляем дедушку»: Иосиф Пригожин связался в свой день рождения с внучкой Валерии
Иосиф Пригожин. Фото: личный архив продюсера

Муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – признался, что получил поздравления от самого милого и светлого человека в его окружении. Знаменитость поздравила его внучка Селин.

Пригожин просто обожает внучку Валерии и дочь Арсения и Лианы Шульгиных. К слову, именно невестка организовала видеозвонок, благодаря которому Пригожин услышал поздравление внучки.

Пригожин опубликовал в своих соцсетях кадры видеозвонка с родными.

«Поздравляем дедушку», – написала Лиана под фото с дочкой.

Селин Шульгина
Селин Шульгина с мамой Лианой Шульгиной. Фото: соцсети

Также Шульгина лично обратилась к любимому свекру, который отмечает свое 53-летие. Лиана заявила, что считает звездного продюсера замечательным.

«Сегодня у прекрасного человека день рождения. Поздравляю, Иосиф! Я очень рада, что у меня такой свекор», – добавила Лиана в личном микроблоге.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин получил поздравления от своей любимой жены Валерии. Певица обратилась к мужу с трогательными словами. Знаменитость даже рассекретила, как ласково называет звездного продюсера.

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