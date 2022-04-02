«Сегодня родилось солнце»: Бледанс устроила праздник для «особенного» сына в честь 10-летия

Эвелина Бледанс уже много лет снимается в кино и принимает участие в телевизионных шоу. Скоро она отпразднует свое 53-летие. Она так и не обрела счастье в личной жизни.

С первым мужем Юрием Стыцковским артистка прожила в браке всего два месяца. А вот израильскому бизнесмену Дмитрию она родила сына Николая, но и этот союз был недолгим. В 2017 году звезда развелась с третьим мужем Александром Семиным, от которого родила сына Семена.

Бледанс не скрывает, что у ее младшего наследника синдром Дауна. Однако она окружила его заботой и вниманием. Недавно актриса свозила малыша на Мальдивы, но их отпуск завершился раньше времени, так как туристов увезли на спецрейсе.

А 1 апреля артистка устроила праздник для малыша в честь 10-летия. Она организовала вечеринку в стиле пиратов. Эвелина была в тельняшке и кожаном платье. Именинник позировал с ней в костюме пирата.

«Сегодня родилось солнце. Солнце, которое 10 лет светит не только своим родным, но и очень-очень многим людям! За свои 10 маленьких лет, он спас тысячи жизней и доказал миллионам, что жизнь с синдромом Дауна не приговор. Я самая счастливая мать на Земле!» — рассказала она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились наследником Бледанс. «Очень ярко и радостно получилось!», «Ого, какой большой уже!», «Будь таким же милым, артистичным, и сладким мальчиком!», «Какая вы тут роскошная», «Вымахал пацан», — прокомментировали кадры подписчики.

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