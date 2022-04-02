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«Пугала в детстве»: Бородина рассказала, как ее мама мотивирует зарабатывать на квартиры

Телеведущая с ранних лет боялась расстроить родительницу.

«Пугала в детстве»: Бородина рассказала, как ее мама мотивирует зарабатывать на квартиры
Ксения Бородина. Фото: личный архив телеведущей

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей жены Курбана Омарова появилась запись, в которой Ксения Бородина запечатлела общение дочерей и их бабушки.

Инна Бородина поинтересовалась у младшей дочери Ксении, какие оценки она будет приносить в дневнике. Теона сказала, что тройки ее устроят.

Бабушка Теоны вынесла внучке жестокий приговор. Мать Ксении сказала, что в таком случае девочка никогда не купит себе дом или квартиру.

«Обожаю бабушкины разговоры. Вот она меня походу тоже так пугала в детстве, что я выросла и пошла на квартиры зарабатывать», – посмеялась Ксения над общением дочерей и родной мамы.

Инна Бородина также привела в пример внучкам Владимира Жириновского. Родительница Бородиной заявила, что политик до сорока лет учился и не жаловался.

Напомним, ранее Ксения Бородина закупались с подругой на рынке. Знаменитость показала, что предпочитает из продуктов. Дочери Ксении помогали родильнице разбирать огромные пакты с деликатесами.

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