«Пугала в детстве»: Бородина рассказала, как ее мама мотивирует зарабатывать на квартиры

Телеведущая с ранних лет боялась расстроить родительницу.

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей жены Курбана Омарова появилась запись, в которой Ксения Бородина запечатлела общение дочерей и их бабушки.

Инна Бородина поинтересовалась у младшей дочери Ксении, какие оценки она будет приносить в дневнике. Теона сказала, что тройки ее устроят.

больше по теме Ксения Бородина показала нового члена семьи Телеведущая призналась, что не может больше хранить интригу.

Бабушка Теоны вынесла внучке жестокий приговор. Мать Ксении сказала, что в таком случае девочка никогда не купит себе дом или квартиру.

«Обожаю бабушкины разговоры. Вот она меня походу тоже так пугала в детстве, что я выросла и пошла на квартиры зарабатывать», – посмеялась Ксения над общением дочерей и родной мамы.

Инна Бородина также привела в пример внучкам Владимира Жириновского. Родительница Бородиной заявила, что политик до сорока лет учился и не жаловался.

Напомним, ранее Ксения Бородина закупались с подругой на рынке. Знаменитость показала, что предпочитает из продуктов. Дочери Ксении помогали родильнице разбирать огромные пакты с деликатесами.

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