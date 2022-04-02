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«С ним было интересно»: Виктория Одинцова ответила на вопрос о помолвке с Димашем Адилетом

Участница шоу «Звезды в Африке» поделилась подробностями личной жизни.

«С ним было интересно»: Виктория Одинцова ответила на вопрос о помолвке с Димашем Адилетом
Виктория Одинцова и Димаш Адилет. Фото: личный архив бизнесмена

Модель и популярный блогер Виктория Одинцова призналась, что ее связывает с участником нового сезона «Холостяка» Димашом Адилетом.

Поклонники звезд утверждают, что Виктория могла стать невестой богатого жениха из Казахстана. Однако Одинцова опровергла слухи.

«Мы были в блогерском туре, помимо нас было много инфлюенсеров из разных стран. Несколько дней мы жили все в большом шале и снимали разные видео. Оттуда и пошли сплетни про нашу помолвку. Как человека я не успела его узнать, но он определенно воспитанный и образованный молодой человек. С ним было интересно и в компании он отлично занял свое место», — рассказала модель в беседе со starhit.ru.

Одинцова также предположила, кто может завоевать сердце Адилета на проекте «Холостяк».

«Я думаю, что Димашу нравятся эффектные девушки, которые сразу обращают на себя внимание. Да и любому мужчине приятно добиваться девушку, а не когда она сама вешается на шею», — добавила Виктория.

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Виктория ОдинцоваДимаш Адилетзвездные романыновый сезон шоу «Холостяк»помолвка