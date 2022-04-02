Ксения Бородина показала нового члена семьи

Телеведущая призналась, что не может больше хранить интригу.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не так давно отпраздновала свое 39-летие. Ведущая «Дома-2» старается хорошо выглядеть и даже занимается спортом. Она долгое время состояла в браке с Курбаном Омаровым.

Ксения даже родила от него дочку Теону. Бизнесмен также тепло относился к дочке избранницы Марусе от прошлых отношений. Но в прошлом году супруги развелись.

Теперь Бородина сама воспитывает дочек. Она не скрывает, что любит проводить время с ними и порой даже берет их с собой на работу. При этом телеведущая старается дать им хорошее воспитание.

Они навещают бабушек, ценят вещи и занимаются дома уборкой. По всей видимости, Ксения решила их поощрить. 2 апреля она сообщила, что у них произошло пополнение в семье. Телеведущая показала хомяка.

«Тут могла быть интрига дня, если бы я была настоящим блогером. Фото дня», — написала она.

Бородина запечатлела, как клетку с хомячком окружили собака и кот. При этом она не показала реакцию дочек на нового жителя. Поклонники в свою очередь отметили, что в доме звезды хватит места для еще десятка животных. Напомним, что ранее ее часто подозревали в беременности. Однако Ксения смеялась над слухами. После развода о своей личной жизни она старается не говорить.

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