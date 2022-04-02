Все в белом: Водянова поделилась редкими кадрами с мамой и своей младшей сестрой

Наталья Водянова является известной российской моделью. Она с юных лет работала на рынке, но потом ей удалось построить карьеру в мире моды. Теперь Наталья живет в Париже.

Два года назад она сыграла свадьбу с возлюбленным Антуаном Арно. Французскому миллиардеру она подарила сыновей: Максима и Романа. У нее также есть трое детей от первого брака: Лукас, Нева и Виктор.

Месяц назад Водяновой исполнилось 40 лет. Она предпочла не устраивать большой праздник. Модель даже пропустила Неделю моды в Париже впервые за долгое время.

Однако накануне она опубликовала редкие кадры с фотосессии с легендарным фотографом Патриком Демаршелье. Он умер 31 марта, что стало ударом для многих людей из мира моды. На кадрах Водянова в белом платье оверсайз с рюшами и ботильнах позирует с мамой Ларисой и своей младшей сестрой Кристиной, которая теперь живет в США. Они тоже были в белых нарядах.

«Твой голос был таким нежным и воодушевляющим, мой дорогой Патрик и ваше искусство никогда не было вульгарным. Мы пережили так много прекрасных модных моментов, но я хотел поделиться этим очень личным моментом, когда вы узнали на съемке, что моя мама и одна из моих сестер находятся в городе, и сказали: „Приведите их!“. Это так ты — бесконечно щедр! Вас всегда будут помнить с искрой в глазах и легкой улыбкой на губах. Люблю тебя! RIP, мои мысли обращены к вашей семье и друзьям», — написала Наталья.

Напомним, что у нее также есть сестра Оксана, которая до сих пор живет с мамой в Нижнем Новгороде. Она родилась с аутизмом и ДЦП.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!