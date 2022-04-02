«Вот так красиво»: Клава Кока в кожаной косухе оказалась на улицах Москвы после возращения из ОАЭ

Певица была удивлена снегопаду, который обрушился на столицу. Она посчитала, что первоапрельская шутка припоздала.

Клава Кока является популярной российской исполнительницей. Она не скрывает, что любит провести время с друзьями. За последние годы певица заработала миллионы рублей. Она даже купила себе квартиру в Москве.

А не так давно блондинка устроила себе внезапный отпуск. Она провела время в Дубае, где не только купалась и загорала, но и ходила на шопинг с Егором Кридом.

2 апреля Кока уже вернулась в Москву. Если накануне она плавала с дельфинами, то теперь певицу встретила снежная погода. Уже не первую неделю в столице стоит зимняя погода с ветром и снегопадом.

Артистка была одета легко после курорта. Она вышла на улицу в кожаной косухе под питона и джоггерах. При этом в руках у нее была миниатюрная сумка зеленого цвета. Клава была без макияжа, показав свой бронзовый загар. Она даже высунулась из окна в машине, увидев хлопья белого снега.

«Вернулась домой. Погода идеальная, если бы было 1 января ну ли хотя бы 1 апреля, но увы! Реальная московская зимушка! Вот так красиво вокруг, снежно и очень нежно! Я на встречу! Всем хорошего дня снежного и московского», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что Кока должна утеплиться. Многие также восхитились ее загаром. «Ну хороший контраст», «Какая вы загорелая», «Красивый и отдохнувший человек», «Кожанку рано достали», «Шубу купили?» — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!