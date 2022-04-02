Без макияжа и в патчах: Бородина в лоферах Prada и джинсах с завышенной талией отправилась в ресторан

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что благодаря шоу «Дом-2» стала знаменитой и богатой. Теперь Ксения ни в чем себе не отказывает. Она живет в большом доме, где растит дочек Марусю и Теону.

В прошлом году телеведущая рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Она после этого купила себе третью квартиру в Москве и несколько рах ездила в отпуск. Если раньше звезда закупалась в ЦУМе, то теперь ездит на продуктовый рынок, так как многие бренды ушли с российского рынка.

1 апреля Бородина решила провести насыщенный день. Она запечатлелась дома в джинсах с высокой посадкой и жакете. Лук дополнили ультрамодные лоферы Prada в черном цвете.

Телеведущая сделала высокий хвост, отказалась от макияжа и первое время не снимала патчи. С собой она вязла миниатюрную розовую сумку. Как оказалось, сумка подходила по цвету к пальто в оттенке Барби.

Сначала Бородина пришла в спортзал. Она устроила себе тренировку. Телеведущая заглянула в салон красоты, а потом уже отправилась в ресторан. Она повеселилась в компании подруг. Примечательно, что многие обратили внимание на ее загар.

Поклонники в свою очередь осыпали ее комплиментами. «Такая красивая», «Вкус не отнять», «Роскошный наряд», «Какая красивая», «Ну просто у вас шикарный вкус», «А теперь такие лоферы уже не купишь», «Ну очень стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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