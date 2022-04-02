«Посмотрите, как разошлась его судьба с вечным спутником-соперником Басковым»: Собчак – о Киркорове

По словам телеведущей, Филипп просто отошел в сторону.

Светская львица Ксения Собчак в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» высказалась о своем друге музыканте Филиппе Киркорове.

«Мой любимый пример человека с совестью, который понимает, что надо держаться подальше — Филипп Киркоров. Просто посмотрите, как разошлась его судьба с вечным спутником-соперником Николаем Басковым, который в этот раз однозначно поддержал власть». Ксения Собчак

Как отметила Собчак, Басков и Киркоров всегда конкурировали между собой. «Кто первый выступит на «Голубом огоньке», кто первым получит «Золотой граммофон». Но тут уж какая конкуренция? Не до жиру, как говорится. Филипп просто отошел в сторону. Последний пост выложил 22 февраля. Просто пропал и растворился», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Николай Басков уже не раз высказывал свою позицию относительно Украины. А вот Филипп Киркоров хранит молчание.

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