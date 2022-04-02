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«Какие-то совсем из советского времени истории про раздор в семье»: Собчак – о разладе у Машковых

Дочь актера отказалась возвращаться в родную страну.

«Какие-то совсем из советского времени истории про раздор в семье»: Собчак – о разладе у Машковых
Владимир Машков. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в эфире своего шоу «Осторожно Собчак!» высказалась о скандале в семье актера и худрука Владимира Машкова.

Мария Машкова
Мария Машкова. Фото: Global Look Press

«Какие-то совсем из советского времени истории про раздор в семье на политической почве».

Ксения Собчак

Также она заметила, что Владимир Машков с удовольствием читает «кусочки из Тютчева про либералов».

Напомним, что дочь Владимира Машкова живет в США. Она заявила, что отец настаивал на ее возвращении в Россию, где она должна была попросить извинение перед русским народом за свое предательство. При этом Мария Машкова наотрез отказалась приезжать на родину, предпочтя остаться в Америке.

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Владимир МашковКсения СобчакМария МашковаРоссияСША