«Этап любви к динозаврам»: Оксана Самойлова привела детей в парк аттракционов со скульптурами древних ящеров

Жена шоумена Джигана – Оксана Самойлова – опубликовала в личном микроблоге кадры детей в белых нарядах среди огромных динозавров. Таким образом знаменитость поделилась особенностью своих наследников.

Все дочери Оксаны в определенное время начинают любить все, что связано с динозаврами. Третьей дочери Оксаны сейчас четыре года. А это значит, что Майя просто обожает вымерших огромных ящеров.

«У нас все дети в возрасте от трех до пяти лет проходили этап люби к динозаврам. Сейчас Майина очередь», – отметила Оксана Самойлова.

А вот младший сын Оксаны пока динозавров не любит. Поэтому двухлетний Давид чуть не расплакался в парке аттракционов, который выбрала его старшая сестра.

Напомним, ранее Оксана Самойлова показала роскошную виллу на отдыхе. Знаменитость отметила, что большой белоснежный дом с просторными комнатами и светлым интерьерам напомнил ей жилье мечты.

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