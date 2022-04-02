«Ребеночку нравится»: Наталья Подольская спела с младшим сном на руках под игру мужа

Исполнительница Наталья Подольская разместила в личном микроблоге запись домашнего концерта. Знаменитость пела под игру мужа.
К слову, младший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова не остался в стороне.
«В любой ситуации «Будь самой собой», – подписала ролик Наталья.
Наталья спела свою песню «Быть самой собой», при этом артистка держала на руках сына Ваню. Мальчик в веселой футболке внимательно слушал пение родильницы и разглядывал ее рыжие волосы.
В конце пения сын Подольской даже сам пропел пару нот. Это очень порадовало певицу. Улыбался на заднем фоне и Владимир Пресняков, который аккомпанировал жене.
«Великолепный голос», «Очень красиво! Ребеночку нравится», «Здорово когда все в семье музыканты, мечта», «Вы чудо, обожаю вас и ваши песни», «Какой голос, так приятно смотреть на вас», «Милота! Наташа, очень-очень красивая песня, голос твой просто чудо», – написали восторженные поклонники Натальи Подольской.
Напомним, ранее Наталья Подольская на светском выходе с мужем Владимиром Пресняковым похвасталась модными брюками.
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