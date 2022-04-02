Эндрю Гарфилд после расставания с Алиссой Миллер снова свободен

Пара разошлась спустя месяц после официального заявления актера о романе.

Исполнитель главной роли в фильме про Человека-паука Эндрю Гарфилд порвал свои недавние отношения.

Поклонники не успели познакомиться поближе с возлюбленной Гарфилда, как она сразу оказалась бывшей избранницей артиста. Шатенка с пухлыми губами по имени Алисса Миллер больше не встречается с зарубежной звездой.

Алисса – американская фотомодель. Как и у Эндрю, у красавицы плотный рабочий график, который часто не совпадал с занятостью актера.

«Они были вместе в течение довольно долгого времени, прежде чем стали публичными, но из-за плотного графика работы им было очень трудно видеть друг друга», – передает thesun слова друзей Гарфилда.

«Они решили, что сейчас им лучше быть отдельно друг от друга», — добавили знакомые артиста.

Напомним, ранее Эндрю Гарфилд рассказал, почему не пользуется соцсетями. Артист сильно боится выставлять личную жизнь напоказ и не понимает, когда его коллеги транслируют большой аудитории сокровенное.

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