«Лолита Милявская очень сердилась»: Александр Васильев рассказал о конфликте с певицей

Как отметил историк моды, сам он не ставит цели кого-то оскорбить.

Историк моды Александр Васильев заявил, что не ставит цели кого-то оскорбить, когда обсуждает модные образы звезд отечественной эстрады из мира шоу-бизнеса. По его словам, если только всех расхваливать, то никто его обзоры просто не прочитает.

«Моя критика, конечно, нравится далеко не каждому. Лолита Милявская, например, очень сердилась. Одежду, которую она носила, я называл достаточно вульгарной». Александр Васильев

По словам Васильева, Лолита всегда любила показать ноги, обтянуть себя. Особенно в районе бедер и живота. Ей нравился именно такой стиль. Как думает Васильев, только Лолита перешла на вещи оверсайз, как сразу выиграла в стиле. Новый имидж помог ей скрыть контуры фигуры, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Александр Васильев много лет ведет программу «Модный приговор». В студии он, в том числе, смело обсуждает наряды звезд.

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