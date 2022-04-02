«Жена поехала вместе со мной»: Чумаков объяснил, почему с Ковальчук покинул Россию

Вместе с исполнительницей певец находится в Самарканде.

Музыкант Алексей Чумаков в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему вместе с женой певицей Юлией Ковальчук покинул Россию.

«У меня концерт в Ташкенте. Тур по Средней Азии: Узбекистан, Казахстан. И я заехал на денек на малую родину. А жена поехала со мной, чтобы посмотреть на мою малую родину». Алексей Чумаков

Ранее Юлия Ковальчук в соцсетях говорила, что уехала из Москвы. Позже она делилась со своими подписчиками красивыми фотографиями из Самарканда.

Как отмечала Юлия Ковальчук, в Узбекистане очень красиво. Об этой поездке она мечтала долгие десять лет.

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