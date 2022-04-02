Долгожданное возвращение на сцену: Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара

Певица Марина Хлебникова, которая несколько месяцев назад серьезно пострадала во время пожара, «ВКонтакте» показала, как она выглядит после всех пережитых испытаний.

Надо заметить, что исполнительница хита «Чашка кофею» находится в прекрасной форме. Она поделилась снимком из студии звукозаписи. На кадрах она вместе с рэпером Russell Ray и другими музыкантами.

Отметим, что уже скоро у Марины Хлебниковой должен выйти новый хит. Пользователи в соцсетях отметили, что звездная исполнительница находится в великолепной форме. Они пожелали ей крепкого здоровья и процветания.

Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала в результате пожара в своей квартире 18 ноября прошлого года. Она перенесла несколько серьезных операций.

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