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Долгожданное возвращение на сцену: Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара

Звездная исполнительница в недалеком будущем выпустит новый хит с рэпером Russell Ray.

Долгожданное возвращение на сцену: Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара
Марина Хлебникова. Фото: Global Look Press

Певица Марина Хлебникова, которая несколько месяцев назад серьезно пострадала во время пожара, «ВКонтакте» показала, как она выглядит после всех пережитых испытаний.

Марина Хлебникова с музыкантами
Марина Хлебникова с музыкантами. Фото: vk.com/marinahlebnikovaofficial

Надо заметить, что исполнительница хита «Чашка кофею» находится в прекрасной форме. Она поделилась снимком из студии звукозаписи. На кадрах она вместе с рэпером Russell Ray и другими музыкантами.

Отметим, что уже скоро у Марины Хлебниковой должен выйти новый хит. Пользователи в соцсетях отметили, что звездная исполнительница находится в великолепной форме. Они пожелали ей крепкого здоровья и процветания.

Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала в результате пожара в своей квартире 18 ноября прошлого года. Она перенесла несколько серьезных операций.

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Russell RayМарина ХлебниковаМарина Хлебникова последние новостиПесня "Чашка кофею"Соцсеть "ВКонтакте"