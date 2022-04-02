«Ты дождешься его?»: Дмитрий Нагиев подыскал жениха Полине Гагариной на шоу «Голос. Дети»

В новом выпуске проекта звезды активно подшучивали друг над другом.

Шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев на «Голос. Дети» в эфире Первого канала подшутил над певицей Полиной Гагариной.

В какой-то момент 13-летний Лев Пашин из Челябинска произнес, когда исполнительница выбрала не его: «Спасибо большое, Полина Сергеевна. Я очень рад, что побывал у вас. Жалко, что не дома».

В ответ Полина Гагарина заметила, что уловила тонкий намек парня. Накануне он уже говорил ей, что она красивая.

«Ты дождешься его?», — подшутил над Гагариной Нагиев.

«Не в этом смысле. Лева, у меня дочь-красавица», — отшутилась певица.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» с успехом идет на Первом канале. У программы очень хорошие рейтинги на телевидении.

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