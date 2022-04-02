«Кастинг в новый сезон «Острых козырьков»?»: Алена Водонаева продемонстрировала на ярмарке искусств стильный образ

Среди последних публикаций личного микроблоге бизнесвумен Алены Водонаевой появилась фотография знаменитости в ярком образе с брутальными акцентами.
Водонаева гуляла по выставке и демонстрировала роскошный плащ болотного цвета с поясом и отложным воротничком. Алена дополнила его красной помадой на губах, кепкой с острым козырьком в клетку.
Также у телеведущей был в руках большой клатч кремового цвета. А на ногах у Алены были остроносые сапоги молочного оттенка. Водонаева завершила образ перчаткой в тон помады.
«Ярмарка современного искусства Art Russia. Идеальный вечер вдохновения, зрительных эмоций и приятных встреч», – написала Алена в комментариях под фото.
Пока Алена любовалась современным искусством, ее поклонники остались в восторге от наряда знаменитости:
«Очень элегантный образ», «Роковая женщина», «Кастинг в новый сезон «Острых козырьков»?», «Красотка, эти глаза и красная помада огонь!».
Напомним, ранее Алена Водонаева надела бусы из тараканов.
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