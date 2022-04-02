«Займусь прокатом DVD»: Лолита увидела себя в новом бизнесе

Исполнительница Лолита заявила, что в ближайшее время точно не будет голодать. У знаменитости есть идея для нового бизнеса.

Милявская в любой момент готова начать заниматься прокатом DVD-дисков. Все дело в том, что их у Лолиты огромная коллекция. Артистка долгое время копила их в библиотеке. А недавно исполнительница вспомнила про диски и придумала, как ими правильно распорядиться.

«Я пошла к себе в библиотеку и обнаружила целую полку DVD-дисков. Конечно, я многое оставляла себе на память, например, «Попса», где я в эпизоде, «Вечера на хуторе близ Диканьки»… А тут, посмотрите, вот такие штучки, в которых упакованы DVD. Меня очень многие уговаривали выбросить из дома и DVD, и диски, но что-то во мне срабатывало, и я это оставляла. Посмотрите на мое сокровище – любимые фильмы… Сейчас, ребята, я займусь прокатом DVD», – рассказала в своем микроблоге Лолита.

Напомним, ранее Лолита объяснила, как формируется цена за концертный билет.

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