«Невероятная Вика»: Лопырева подчеркнула талию силуэтным платьем цвета марсала

Недавно Виктория Лопырева рассказала своим фанатам в соцсетях, что ей срочно необходим отпуск. Модель в гордом одиночестве отправилась на Мальдивы.
Теперь же блондинка отметилась в Катаре, где прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу-2022.
«Какая чудесная ночь! Увлекательное шоу и масса воспоминаний» — написала Лопырева, позируя возле кубка чемпионов.
Для мероприятия Виктория выбрала силуэтное платье цвета марсала, которое подчеркнуло ее талию. Фанаты засыпали ее комментариями.
«Невероятная Вика! Какая красивая! Чудесная», — писали пользователи Сети.
Напомним, в 2018 году Виктория Лопырева стала послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России.
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