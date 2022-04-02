«Невероятная Вика»: Лопырева подчеркнула талию силуэтным платьем цвета марсала

Недавно Виктория Лопырева рассказала своим фанатам в соцсетях, что ей срочно необходим отпуск. Модель в гордом одиночестве отправилась на Мальдивы.

Теперь же блондинка отметилась в Катаре, где прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу-2022.

«Какая чудесная ночь! Увлекательное шоу и масса воспоминаний» — написала Лопырева, позируя возле кубка чемпионов.

Для мероприятия Виктория выбрала силуэтное платье цвета марсала, которое подчеркнуло ее талию. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Невероятная Вика! Какая красивая! Чудесная», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2018 году Виктория Лопырева стала послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России.

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