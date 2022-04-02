Новая профессия: невестка Королевой похвасталась дипломом медиа-школы «Останкино»

Более года назад единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип познакомил родителей со своей избранницей. Ею стала Мелисса Фокс – именно такой псевдоним был у Ани Валынкиной из Новокузнецка. С тому моменту она уже несколько лет жила в Москве и работала в ночном клубе танцовщицей.

После того как Архип сделал предложение своей возлюбленной, за ее карьеру взялась Наташа Королева. Она устроила Мелиссу на новую работу. Теперь она художник-гример. Параллельно Валынкина получала соответствующее образование в медиа-школе «Останкино».

Накануне Анна получила документ об образовании, о чем сообщила в своих соцсетях. Теперь она дипломированный специалист в сфере визажа.

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