«Уменьшится количество антироссийских фильмов»: Андреасян порадовался закрытию «Кинотавра»

По словам режиссера, он никогда не питал особых чувств к этому фестивалю.

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не сильно расстроился после новостей о закрытии на неопределенный срок фестиваля «Кинотавр».

«Я никогда не питал никаких чувств к фестивалю «Кинотавр» и не испытываю никакого сожаления сейчас. С отсутствием «Кинотавра» уменьшится количество антироссийских фильмов, поэтому, возможно, во всем есть плюсы». Сарик Андреасян

В то же время Сарик Андреасян заметил, что создать в ближайшее время альтернативный фестиваль будет сложно. «Любой фестиваль становится обязательным спустя много лет. «Кинотавр» работал десятки лет и внезапно создать аналог или что-то подобное не получится, но если смотреть на годы вперед, то эту нишу точно может кто-то занять», — сказал режиссер.

Ранее стало известно, что фестиваль «Кинотавр» в этом году в Сочи не состоится. Как отмечал его идейный вдохновитель Александр Роднянский, проводить его к текущих реалиях нецелесообразно.

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