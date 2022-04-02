«Ее заявление опоздало»: музыкальный критик объяснил, почему от Нетребко откажутся не только в России, но и на Западе

Анна Нетребко до недавнего времени отмалчивалась о своем отношении к украинским событиям. Но накануне официально заявила, что против происходящего. Реакция последовала незамедлительно: концерт артистки тут же отменили в Новосибирском оперном театре.

Но и в Метрополитен-опере не торопятся возвращать Нетребко. Там продолжают давить на певицу. Музыкальный критик Алексей Остудин объяснил, почему так вышло, что диву вслед за Россией не принимает Запад.

«Нетребко — гражданка не только России, но и Австрии. Она международная звезда, однако от услуг певицы уже отказались многие театры. К сожалению, ее заявление опоздало, скажем так. Анна должна была заявить о своей позиции раньше. Я понимаю, что это очень страшно сделать», — считает эксперт, слова которого приводит МК.ru.

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