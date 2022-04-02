«Запад будет терпеть нас, пока зависит от ресурсов»: Михалков объявил о рождении новой России

По словам режиссера, европейские страны будут всеми силами стараться избавиться от этой зависимости.

Популярный режиссер Никита Михалков заявил, Россия на глазах всех наших людей и мирового сообщества превращается в великую державу.

«Сегодня рождается новая Россия, отрезвляющаяся от этого упоительного самообмана, что «Запад нам поможет». Запад будет вынужден терпеть нас, пока он зависит от наших ресурсов, всеми силами стараясь избавиться от этой зависимости». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, у России появилась уникальная возможность, используя свои богатейшие ресурсы, возродиться в великую державу. При этом наша страна сможет отстоять свою независимость, самобытность, культуру и предназначение. Сам режиссер в это искренне верит, сообщает «АиФ».

Ранее Никита Михалков говорил, что восхищен телеведущей Екатериной Андреевой, которая сохранила стойкость в прямом эфире своей программы, когда в студию ворвалась ее коллега Марина Овсянникова. Он отметил профессионализм ведущей.

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