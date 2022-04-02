«До сих пор это вспоминает»: Екатерина Стриженова рассказала, почему на нее обиделась свекровь

Жена Александра Стриженова – Екатерина Стриженова – призналась, что свекровь до сих пор не может простить ей первоапрельскую шутку.

Екатерина больше не разыгрывает родных. Хотя раньше часто этим забавлялась.

«Однажды первого апреля я отправила свекровь на репетицию в ее выходной. Сказала, что звонили и ее вызывают на срочный ввод в спектакль… Ну она, бедная, с дачи три часа ехала в ночи в театр. Она мне до сих пор это вспоминает», – рассказала Стриженова.

К слову, большой шутницей Екатерина была с ранних лет.

«Помню, как в детстве я позвонила из автомата из сообщила, что на «птичьем рынке» мне подарили собаку! Мама сказала, что это «безответственно, при моем репетиционном и гастрольном графике» — я тогда занималась в ансамбле «Калинка»», – вспомнила Екатерина.

«К вечеру я естественно забыла, что пошутила, но когда приехала домой, там уже стояла миска, ошейник и какой-то корм. И все ужасно расстроились, что я без собаки, с которой уже мысленно смирились!», – добавила знаменитость в своем «Телеграме».

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